Кировчане пожаловались ветерану СВО на бездействие УК

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Саратовцы рассказали ветерану о содержании придомовой территории, её дальнейшем благоустройстве и работе коммунальных служб.Среди пожеланий местных жителей - продолжить работы по опиловке аварийных и высокорослых деревьев, озеленить территорию двора, решить вопрос с горячим водоснабжением. По мнению жителей, должного реагирования со стороны управляющей компании на возникающие проблемы нет."Все обращения и предложения жителей зафиксированы и будут переданы в профильные службы для принятия мер. Продолжаем работать вместе над тем, чтобы территория становилась более комфортной и благоустроенной", - отметил ветеран.Виктор Стольников недавно успешно завершил обучение по региональной управленческой программе "Наши герои", созданной по инициативе Губернатора области Романа Бусаргина по аналогии с проектом Президента Владимира Путина "Время Героев". Ранее ветеран СВО стал одним из победителей предварительного партийного голосования.