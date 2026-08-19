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Губернаторскую выплату на второго ребенка получают более 530 молодых матерей

Новости
Губернаторскую выплату на второго ребенка получают более 530 молодых матерей

 
В Саратовской области реализуется комплекс мер поддержки семей с детьми в различных жизненных ситуациях.
 
По инициативе губернатора Романа Бусаргина в 2026 году для жительниц региона, родивших второго ребенка в возрасте до 26 лет включительно, действует мера региональной поддержки – ежемесячная денежная выплата в размере 8 тысяч рублей. Пособие назначается с даты рождения ребенка. Данная мера социальной поддержки предоставляется без учета критериев нуждаемости семьи.
 
Всего с начала года губернаторская выплата назначена более чем 530 молодым мамам из разных районов области.
 
Еще одной мерой поддержки с 1 января 2026 года стала единовременная выплата, инициированная главой региона, в размере 50 тысяч рублей при рождении двойни и 100 тысяч рублей при одновременном рождении трех и более детей. Возраст и доход семьи при назначении данной меры поддержки также не имеют значения.
 
С начала года новыми выплатами уже воспользовались 48 счастливых родителей.
 
«Среди получателей 50 тысяч рублей Анна и Максим Коневы из Саратова, у которых родились двойняшки – Регина и Арина. Учитывая, что у пары уже есть шестилетняя дочь Ева, и Анна родила двух детей, будучи младше 26 лет, семья оформила сразу две выплаты – ежемесячное пособие за второго ребенка и единовременную выплату за двойню. Кроме того, семья теперь имеет статус многодетной и может рассчитывать на все меры поддержки многодетных семей, действующие в регионе»,  – рассказали в министерстве труда и социальной защиты.
 
Напомним, подать заявление на губернаторскую выплату в размере 8 тысяч рублей на второго ребенка можно через Госуслуги, в МФЦ или учреждении социальной поддержки населения. Сделать это необходимо в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка.
 
Оформить единовременную выплату за двойню и тройню можно в управлении социальной поддержки населения по месту жительства или по месту пребывания. Пакет документов для предоставления минимальный – заявление и паспорт, остальные документы запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия. Подать заявление можно в течение трех лет после рождения детей.
 
Подробную информацию о действующих мерах поддержки семей с детьми можно узнать по единому номеру министерства труда и социальной защиты: 8-800-775-21-09.
 