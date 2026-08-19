Саратовский ученый сравнил прогулку по Ботаническому саду с мини-путешествием по горным

просмотров: 268

склонамМини-путешествием по живописным уголкам природы и склонам гор назвал посещение Ботанического сада СГУ заведующий кафедрой метеорологии классического университета Максим Червяков.«Сегодня выбрался в Ботанический сад СГУ. И знаете, я будто не в городе побывал, а съездил в мини-путешествие по горным склонам!Здесь невероятная атмосфера: могучие дубы соседствуют с пихтами, клены переплетаются с лианами, и это создает такое ощущение дикой природы, что забываешь, где находишься. Некоторые уголки напоминают мне то ли Кавказ, то ли предгорья Алтая. И совсем малолюдно», – написал ученый в своем канале.Червяков призвал саратовцев не упускать шанс и посетить этот уголок природы: «Обязательно приезжайте сюда за перезагрузкой. Красота — в каждой ветке»! Причем стоит поспешить – сейчас доцветает Софора японская, которая благоухает нежными белыми цветами.Напомним, преображение уникального природного объекта стало возможным при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина. Масштабные работы были проведены впервые за 70 лет существования сада.