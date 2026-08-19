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Областные депутаты одобрили назначение Михаила Визгалова руководителем Хвалынского района
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Областные депутаты одобрили назначение Михаила Визгалова руководителем Хвалынского района

Новости / Главное в политике



Депутаты Саратовской областной Думы, избранные по округу, в который входит Хвалынский район, поддержали кандидатуру Михаила Визгалова, назначенного врио главы района.

«Михаил Визгалов – опытный руководитель, за плечами которого 15 лет работы в органах местного самоуправления и серьезный опыт восстановления инфраструктуры в новых территориях страны. Убеждена, у него есть все необходимые навыки и компетенции для эффективного решения задач на благо Хвалынского района, – заявила депутат Светлана Медведева.

Она обратила внимание на тот факт, что Хвалынск является городом-курортом местного значения, где вопросам благоустройства и созданию комфортной среды должно уделяться самое пристальное внимание. «Уверена, совместными усилиями мы сможем добиться значительных результатов и вывести развитие нашего любимого города-курорта на новый уровень», – добавила Медведева.

Некоторыми фактами трудовой биографии нового руководителя поделился депутат Вадим Рогожин: «Саратовская область шефствует над Сватово Луганской Народной Республики, туда Визгалов был направлен как куратор по восстановлению города. С поставленной задачей он справился, за что в 2023 году получил благодарность Президента России за работу по организации городской жизни». Кроме того, отметил Рогожин, Визгалов демонстрировал эффективную работу в администрации Октябрьского района Саратова.

«Он умеет работать с инфраструктурными проектами, благоустраивать территории, восстанавливать города. Хвалынску сегодня нужен именно такой руководитель – с опытом, с хозяйственной хваткой, с пониманием, как превращать проблемы в результаты. Уверен, он справится», – резюмировал Вадим Рогожин.