Два саратовца стали победителями Всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли»

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Напомним, вчера были подведены итоги финальных соревнований, в них приняли участие 250 специалистов строительной отрасли из 53 регионов России. В течение четырех дней участники защищали свои проекты, участвовали в стратегических сессиях и слушали лекции экспертов по различным направлениям строительства и ЖКХ.Владимир Плугин, советник министра строительства и ЖКХ области, представил свой проект по созданию Регионального оператора цифровых двойников объектов капитального строительства. Жюри высоко оценило его наработки, которые в числе прочих проектов победителей будут презентованы в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ для возможной реализации.«Я, конечно, очень доволен, что моя проектная работа заинтересовала экспертов Всероссийского конкурса, цифровизация строительной отрасли - это очень перспективное и важное направление. Надеюсь, что обсуждения и решения, принятые на этой профессиональной площадке, будут способствовать повышению эффективности отрасли. Не менее важным для меня было живое общение с коллегами из других регионов, обмен опытом, в моем телефоне появилось много новых контактов, которые пригодятся мне в дальнейшей работе», - рассказал Владимир Плугин.