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В Саратовской области проходит юбилейный X Всероссийский фестиваль «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина»

Новости / Культура
В Саратовской области проходит юбилейный X Всероссийский фестиваль «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина»



Юбилейный X Всероссийский фестиваль творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина» проходит в городе Хвалынске Саратовской области с 12 по 23 августа. Об этом сообщили в Министерстве культуры региона.

Фестиваль традиционно объединил художников, педагогов, студентов творческих учебных заведений и мастеров из разных регионов России. В этом году в нем принимают участие студенты и преподаватели художественных училищ из Казани, Пензы, Воронежа, Самары, Ростова-на-Дону, а также ведущих творческих вузов страны — ВГИКа, Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова и Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина.

Организаторами выступают Саратовский областной Дом работников искусств и Саратовское художественное училище имени А.П. Боголюбова. Программа включает пленэры, мастер-классы, выставки, круглые столы, выступления творческих коллективов, спортивные мероприятия и ярмарку местной продукции.

Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова отметила, что за 10 лет фестиваль вырос до уровня всероссийского культурного проекта.
«За годы проведения фестиваль объединил участников из более чем 20 регионов России. В его работе в разные годы принимали участие более 20 представителей Российской академии художеств и образовательных учреждений страны. В 2025 году студентами, преподавателями и профессиональными художниками создано рекордное количество живописных работ — более полутора тысяч», — сказала она.

По словам министра, картины экспонируются во Дворце культуры Хвалынска, учреждениях культуры Саратовской области, а часть работ направлена в Сватовский район Луганской Народной Республики и вошла в экспозицию местного музея.

К.С. Петров-Водкин (1878–1939) — выдающийся русский и советский живописец, уроженец Хвалынска. Фестиваль его имени является значимым событием в культурной жизни Саратовской области и площадкой для профессионального обмена опытом и развития творческих инициатив.