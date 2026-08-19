В «Единой России» выступили за сохранение действующих условий поступления в вузы и точечную настройку системы

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Фракция «Единая Россия» выступает за сохранение понятных и стабильных условий для поступающих в высшие учебные заведения, допуская лишь постепенную точечную корректировку правил приема. Об этом заявил заместитель руководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко.По его словам, систему поступления необходимо точечно настроить: прежде всего устранить перекосы при учете результатов экзаменов и олимпиад для получения бюджетных мест. «Правила должны оставаться понятными для школьников и семей, которые заранее планируют поступление», — подчеркнул парламентарий.Ревенко сообщил, что перед началом нового учебного года партия подводит итоги ЕГЭ и приемной кампании совместно с родителями и педагогами. «Их позиция должна стать основой для дальнейших решений. Резкое изменение требований или отмена отдельных преимуществ может серьёзно повлиять на возможности поступающих, поэтому любые корректировки важно проводить постепенно и с учетом их последствий», — пояснил замруководителя фракции.Он также напомнил, что данные предложения обсуждаются «Единой Россией» в рамках подготовки обновленной Народной программы.В свою очередь, председатель комитета по образованию и культуре областной думы Юлия Литневская (фракция «Единая Россия») отметила, что формат ЕГЭ позволяет выпускникам, сдав экзамены один раз, подать документы сразу в пять вузов страны.«Более того, благодаря знаковой инициативе нашего Президента Владимира Путина у школьников появился шанс пересдать один из предметов по выбору. Это важнейшее нововведение, которое позволяет нивелировать фактор стресса и дать выпускникам возможность лучше подготовиться», — сказала депутат. Она также напомнила, что результаты экзаменов остаются действительными в течение пяти лет.Ранее в «Единой России» неоднократно заявляли о необходимости сохранения стабильности образовательной системы и недопустимости резких изменений правил приема в период подготовки абитуриентов к поступлению.