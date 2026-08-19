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Модернизация первичной медицинской помощи в Новоузенском районе
17:52 | 18 августа
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17:30 | 18 августа
Более 90 саратовских НКО получат грантовую поддержку
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В Саратовской области более 30 тысяч людей старшего возраста продвигают активное долголетие
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Кировчане пожаловались ветерану СВО на бездействие УК
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Мобильной связью обеспечены 99,4% жителей Саратовской области: еще в 42 селах появится мобильная связь в 2026 году
12:30 | 18 августа
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18:00 | 17 августа
Глава Саратова: большую часть очагов возгорания на мусорной станции в Елшанке удалось локализовать
17:30 | 17 августа
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Сергей Малышев завоевал золото и серебро Кубка России

Новости


В Ижевске проходит Кубок России по пулевой стрельбе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В турнире участвуют более 90 сильнейших спортсменов из 24 регионов России.

 
По результатам первых дней соревнований спортсмен саратовского областного центра спортивной подготовки и школы олимпийского резерва «Надежда Губернии» Сергей Малышев завоевал золото в упражнении П-4 и серебро в упражнении П-1
 
Спортсмена подготовили Заслуженный тренер России Марина Моисеева и тренер-преподаватель Елена Шуликина.
 