Сергей Малышев завоевал золото и серебро Кубка России
В Ижевске проходит Кубок России по пулевой стрельбе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В турнире участвуют более 90 сильнейших спортсменов из 24 регионов России.
По результатам первых дней соревнований спортсмен саратовского областного центра спортивной подготовки и школы олимпийского резерва «Надежда Губернии» Сергей Малышев завоевал золото в упражнении П-4 и серебро в упражнении П-1
Спортсмена подготовили Заслуженный тренер России Марина Моисеева и тренер-преподаватель Елена Шуликина.