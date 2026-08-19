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Победители областного конкурса грантов 2026 года обсудили реализацию своих проектов

Новости
Победители областного конкурса грантов 2026 года обсудили реализацию своих проектов

 
На площадке министерства внутренней региональной и муниципальной политики области состоялись рабочие встречи с руководителями некоммерческих организаций - победителей конкурса социальных проектов 2026 года. В рабочей встрече приняли участие руководители региональных военно-патриотических организаций, атаманы казачьих обществ Саратовской области, руководители НКО, оказывающих комплексную поддержку ветеранам специальной военной операции и их семьям, представители общественных организаций социальной поддержки населения.
 
Портфель проектов - победителей 2026 года включает разноплановые форматы работы: от традиционных «уроков мужества» и тематических творческих конкурсов до модернизации музейных пространств и создания учебных патриотических центров; от обучения специалистов авторским методикам психологической помощи до развития инклюзивных мастерских для особенных детей.  
 
Первый заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Денис Попонов привел итоговую статистику конкурса текущего года. Победителями стала 91 некоммерческая организация, общий объем грантовой поддержки составил 76,44 млн рублей.
 
«Проектные инициативы этого года охватывают все муниципальные районы Саратовской области. Благодаря поддержке губернатора Романа Викторовича Бусаргина мы сохраняем рекордный объем финансирования. Максимальный размер гранта в этом году составил 900 тысяч рублей, что позволяет нашим общественникам реализовывать по-настоящему масштабные задачи»,- подчеркнул Денис Попонов.
 
На совещании участники были проинформированы о важности усиления информационного сопровождения. На основе поступивших заявок будет сформирован единый медиаплан: ключевые события получат широкое освещение в региональных СМИ и социальных сетях. Отдельный блок был посвящен формам и содержанию отчетности, предоставляемой организациями в ходе выполнения проектов и по их завершении.
 
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики области продолжит комплексное всесторонне сопровождение НКО – победителей конкурса по реализации проектных инициатив.
 