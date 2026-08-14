Адресное информирование избирателей стартует в Саратовской области перед выборами в Госдуму
В преддверии сентябрьских выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва с 20 августа по 15 сентября в регионе пройдет проект «ИнформУИК». Это не просто поквартирный обход, а системная работа по обеспечению каждого избирателя полной и достоверной информацией о предстоящем голосовании.
Масштабная подготовка
К реализации проекта подготовлены свыше пяти тысяч членов участковых избирательных комиссий. Планируется охватить сто процентов домовладений региона, чтобы ни один гражданин не остался без внимания.
Сейчас в Саратове и районах области продолжается активное обучение участников, которые будут лично взаимодействовать с населением. Главная цель – сделать процесс максимально прозрачным и понятным для всех жителей области.
Важные детали для жителей
Во время встреч жители смогут узнать все ключевые детали кампании: даты голосования, список зарегистрированных кандидатов, адрес и время работы своего участка, а также доступные формы волеизъявления.
Такой подход позволяет оперативно отвечать на вопросы и снимать возможные сомнения у избирателей.