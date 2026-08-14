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Ветеран СВО поддержал льготы для резервистов отряда «БАРС»

Новости
Ветеран СВО поддержал льготы для резервистов отряда «БАРС»



Ветеран спецоперации, участник программы «Наши герои» Артем Шаров поддержал наделение социальными льготами добровольцев отряда «БАРС-Саратов».

«Как ветеран боевых действий я и моя семья активно пользуемся региональными льготами. Рад, что теперь их действие распространили и на ребят, кто задействован в мобилизационном резерве Министерства обороны», - поделился участник СВО.

По словам военнослужащего, военная служба предполагает длительное отсутствие дома, вдали от родных и близких, поэтому семьям необходима уверенность в решении бытовых вопросов. Он подчеркнул важность таких мер, как бесплатное питание и проезд для детей, которые позволяют существенно сэкономить бюджет.

«Семьи ребят, кто сейчас защищает мирное саратовское небо, охраняя предприятия региона от налетов беспилотников, не менее достойны льгот и господдержки», - рассказал ветеран.

Он также выразил уверенность, что поддержка государства поможет бойцам отряда достойно выполнять боевые задачи по защите от внешней угрозы.

Напомним, ранее о введение дополнительных мер социальной поддержки резервистам и членам их семей объявляли глава региона Роман Бусаргин и министр труда и социальной защиты Денис Давыдов.