Ветеран СВО поддержал льготы для резервистов отряда «БАРС»

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Ветеран спецоперации, участник программы «Наши герои» Артем Шаров поддержал наделение социальными льготами добровольцев отряда «БАРС-Саратов».«Как ветеран боевых действий я и моя семья активно пользуемся региональными льготами. Рад, что теперь их действие распространили и на ребят, кто задействован в мобилизационном резерве Министерства обороны», - поделился участник СВО.По словам военнослужащего, военная служба предполагает длительное отсутствие дома, вдали от родных и близких, поэтому семьям необходима уверенность в решении бытовых вопросов. Он подчеркнул важность таких мер, как бесплатное питание и проезд для детей, которые позволяют существенно сэкономить бюджет.«Семьи ребят, кто сейчас защищает мирное саратовское небо, охраняя предприятия региона от налетов беспилотников, не менее достойны льгот и господдержки», - рассказал ветеран.Он также выразил уверенность, что поддержка государства поможет бойцам отряда достойно выполнять боевые задачи по защите от внешней угрозы.Напомним, ранее о введение дополнительных мер социальной поддержки резервистам и членам их семей объявляли глава региона Роман Бусаргин и министр труда и социальной защиты Денис Давыдов.