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Финалисты конкурса "Лидеры строительной отрасли" представляют проекты развития российских городов

Новости
Финалисты конкурса "Лидеры строительной отрасли" представляют проекты развития российских городов

 
Второй день в Саратове проходят финальные мероприятия VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли».

Сегодня участники защищают собственные проекты перед жюри, в состав которого входят представители строительной отрасли, органов власти, бизнеса и экспертного сообщества.

Проекты участников охватывают цифровизацию строительных процессов, комплексное развитие территорий, внедрение современных технологий, повышение эффективности строительства, экологические решения и развитие управленческих механизмов.

«Надеюсь, что всероссийский конкурс «Лидеры строительной отрасли» поможет найти и поддержать управленцев, которые понимают, что сегодня строительство – это сложная совокупность различных сфер жизни, не просто возведение зданий и жилых домов, но в первую очередь создание пространства для комфортного проживания наших граждан. Собственно, в этом и суть комплексного развития территории, механизмы которого сейчас развивают в нашей Саратовской области. Таким образом, этот конкурс можно назвать одним из эффективных механизмов улучшения среды обитания», – рассказал Максим Марков, председатель общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве области.

Напомним, на конкурс поступило около 48 тысяч заявок. Участвовать в финале приехали 250 лучших специалистов из 53 регионов России. Саратовскую область представляют шесть финалистов: Владимир Плугин; Иван Фомин, Игорь Острошенко, Алексей Крашенинников, Денис Хухарев, Сергей Лёвкин. Финальные мероприятия проходят в Саратове с 13 по 16 августа.