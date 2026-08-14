15 августа 2026 СУББОТА
Новости
17:30 | 14 августа
Адресное информирование избирателей стартует в Саратовской области перед выборами в Госдуму
16:00 | 14 августа
Ветеран СВО поддержал льготы для резервистов отряда «БАРС»
15:30 | 14 августа
Финалисты конкурса "Лидеры строительной отрасли" представляют проекты развития российских городов
14:00 | 14 августа
До конца голосования за саратовского художника на фестивале «ФормАРТ» осталось всего три дня
13:30 | 14 августа
Реанимация отменяется
12:00 | 14 августа
Ветераны СВО могут пройти углубленную диспансеризацию в медицинских организациях  
11:00 | 14 августа
Стартовала регистрация на культурно-исторический форум «РОССИЯ. САРАТОВ. КУЛЬТУРА»
10:04 | 14 августа
В Парке покорителей космоса будут чествовать супружеские пары, которые прожили вместе 40 и 60 лет
09:03 | 14 августа
Конкорс на вокзале Саратова откроется 1 сентября — на ПривЖД появятся первые эскалаторы
17:30 | 13 августа
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До конца голосования за саратовского художника на фестивале «ФормАРТ» осталось всего три дня

Новости
До конца голосования за саратовского художника на фестивале «ФормАРТ» осталось всего три дня


Саратовскую область в VII сезоне фестиваля представляет Иван Сергеев с муралом «Лица одной страны».

Успейте проголосовать до 16 августа на портале «Госуслуги».

Код Саратовской области — 13.

Голоса жителей других регионов засчитываются в двойном размере — расскажите о голосовании друзьям и родственникам!

Поддержим нашего земляка и Саратовскую область — голосуем за код 13!

Фестиваль «ФормАРТ» проводится по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.