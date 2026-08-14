До конца голосования за саратовского художника на фестивале «ФормАРТ» осталось всего три дня
Саратовскую область в VII сезоне фестиваля представляет Иван Сергеев с муралом «Лица одной страны».
Успейте проголосовать до 16 августа на портале «Госуслуги».
Код Саратовской области — 13.
Голоса жителей других регионов засчитываются в двойном размере — расскажите о голосовании друзьям и родственникам!
Поддержим нашего земляка и Саратовскую область — голосуем за код 13!
Фестиваль «ФормАРТ» проводится по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.