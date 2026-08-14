Реанимация отменяется

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Острые желудочно-кишечные кровотечения на фоне язв, эрозий или онкопатологии — одна из самых грозных экстренных ситуаций.Ещё недавно при неэффективности консервативной терапии единственным выходом оставалась обширная полостная операция, нередко фатальная для пациентов с несколькими хроническими заболеваниями.Сегодня в больнице работает гибридная технология, позволяющая остановить кровотечение без единого разреза. Эндоскописты накладывают на повреждённый сосуд металлическую клипсу, а рентгенэндоваскулярные хирурги, используя её как рентгеноконтрастный ориентир, проводят суперселективную эмболизацию сосуда (блокирование кровотока).Надёжность остановки возрастает практически до 100%.Врач-рентгенэндоваскулярный хирург Павел Алимов приводит показательные примеры. 80-летний мужчина с язвенным кровотечением поступил в критическом состоянии; любая полостная операция исключалась из-за возраста и сопутствующих сердечных патологий. После эндоскопического клипирования рентгенохирург Александр Майоров нашёл крошечный, но смертельно опасный сосуд у клипсы и полностью его эмболизировал. Контрольная гастроскопия на следующий день зафиксировала абсолютно сухую слизистую.У 85-летней пациентки с геморрагическим шоком и изменённой анатомией после ранее перенесённой операции на желудке кровотечение возникло в труднодоступной двенадцатиперстной кишке. Заведующий эндоскопическим отделением Элла Бобрышева наложила клипсу, после чего заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Алексей Струбалин катетеризировал повреждённую артерию и надёжно запечатал её. Пациентку стабилизировали и перевели из реанимации в обычную палату.«Подобные сосудистые вмешательства на органах ЖКТ в Саратовской области выполняют единичные клиники. Балаковская больница доказала, что её специалисты обладают необходимой квалификацией и полным спектром передовых расходных материалов, чтобы возвращать пациентов из критических состояний без травматичных разрезов.Обращаю внимание на то, что обязательным условием успешного восстановления является строгое соблюдение рекомендаций лечащего врача, а затем гастроэнтеролога или терапевта в поликлинике и приём назначенных препаратов.Именно сочетание технологий, мастерства и ответственного отношения пациента превращает безнадёжные прогнозы в благополучные выписки", - подытожил министр здравоохранения Владимир Дудаков.