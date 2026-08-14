15 августа 2026 СУББОТА
Новости
17:30 | 14 августа
Адресное информирование избирателей стартует в Саратовской области перед выборами в Госдуму
16:00 | 14 августа
Ветеран СВО поддержал льготы для резервистов отряда «БАРС»
15:30 | 14 августа
Финалисты конкурса "Лидеры строительной отрасли" представляют проекты развития российских городов
14:00 | 14 августа
До конца голосования за саратовского художника на фестивале «ФормАРТ» осталось всего три дня
13:30 | 14 августа
Реанимация отменяется
12:00 | 14 августа
Ветераны СВО могут пройти углубленную диспансеризацию в медицинских организациях  
11:00 | 14 августа
Стартовала регистрация на культурно-исторический форум «РОССИЯ. САРАТОВ. КУЛЬТУРА»
10:04 | 14 августа
В Парке покорителей космоса будут чествовать супружеские пары, которые прожили вместе 40 и 60 лет
09:03 | 14 августа
Конкорс на вокзале Саратова откроется 1 сентября — на ПривЖД появятся первые эскалаторы
17:30 | 13 августа
Александр Моор призвал финалистов конкурса "Лидеры строительной отрасли" предлагать идеи для развития России
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Реанимация отменяется

Новости / Здоровье
Как эндоваскулярные хирурги Балаковской городской клинической больницы останавливают смертельные кровотечения ЖКТ без единого разреза

Реанимация отменяется

Острые желудочно-кишечные кровотечения на фоне язв, эрозий или онкопатологии — одна из самых грозных экстренных ситуаций.

Ещё недавно при неэффективности консервативной терапии единственным выходом оставалась обширная полостная операция, нередко фатальная для пациентов с несколькими хроническими заболеваниями.

Сегодня в больнице работает гибридная технология, позволяющая остановить кровотечение без единого разреза. Эндоскописты накладывают на повреждённый сосуд металлическую клипсу, а рентгенэндоваскулярные хирурги, используя её как рентгеноконтрастный ориентир, проводят суперселективную эмболизацию сосуда (блокирование кровотока).

Надёжность остановки возрастает практически до 100%.
 
Два случая, которые могли закончиться иначе:
 
Врач-рентгенэндоваскулярный хирург Павел Алимов приводит показательные примеры. 80-летний мужчина с язвенным кровотечением поступил в критическом состоянии; любая полостная операция исключалась из-за возраста и сопутствующих сердечных патологий. После эндоскопического клипирования рентгенохирург Александр Майоров нашёл крошечный, но смертельно опасный сосуд у клипсы и полностью его эмболизировал. Контрольная гастроскопия на следующий день зафиксировала абсолютно сухую слизистую.

У 85-летней пациентки с геморрагическим шоком и изменённой анатомией после ранее перенесённой операции на желудке кровотечение возникло в труднодоступной двенадцатиперстной кишке. Заведующий эндоскопическим отделением Элла Бобрышева наложила клипсу, после чего заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Алексей Струбалин катетеризировал повреждённую артерию и надёжно запечатал её. Пациентку стабилизировали и перевели из реанимации в обычную палату.
 
«Подобные сосудистые вмешательства на органах ЖКТ в Саратовской области выполняют единичные клиники. Балаковская больница  доказала, что её специалисты обладают необходимой квалификацией и полным спектром передовых расходных материалов, чтобы возвращать пациентов из критических состояний без травматичных разрезов.
Обращаю внимание на то, что обязательным условием успешного восстановления является строгое соблюдение рекомендаций лечащего врача, а затем гастроэнтеролога или терапевта в поликлинике и приём назначенных препаратов.
Именно сочетание технологий, мастерства и ответственного отношения пациента превращает безнадёжные прогнозы в благополучные выписки", - подытожил министр здравоохранения Владимир Дудаков.