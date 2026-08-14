Ветераны СВО могут пройти углубленную диспансеризацию в медицинских организациях  

просмотров: 158

По инициативе Государственного фонда «Защитники Отечества» совместно с Минздравом РФ организована диспансеризация ветеранов специальной военной операции. Обследование необходимо для диагностики заболеваний на ранней стадии и своевременного оказания специализированной медицинской помощи ветеранам.«Медицинская помощь, психологическая поддержка и комплексная реабилитация стали для нас безусловным приоритетом с самого начала работы фонда. Совместно с партнерами мы делаем все возможное, чтобы защитники могли получить квалифицированную и высокотехнологичную помощь в любом регионе страны. Им доступны лучшие клиники и лучшие специалисты, самые передовые технологии отечественной медицины» – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.В Саратовской области благодаря взаимодействию с региональным министерством здравоохранения для достижения максимальной эффективности этой работы внедрена двухэтапная система медицинской диспансеризации. Ее целью является раннее выявление проблем со здоровьем, своевременное принятие мер и предотвращение развития серьезных заболеваний. На первом этапе ветераны СВО проходят медицинское обследование в учреждениях здравоохранения по месту жительства. В случае выявления серьезных заболеваний они направляются для получения необходимой помощи в областной центр. С начала года возможностью пройти диспансеризацию воспользовалось более 1300 человек человек.«Регулярное медицинское обследование позволяет вовремя выявить последствия ранений, предотвратить развитие серьезных заболеваний и начать лечение на ранних стадиях. Мы призываем каждого защитника проходить диспансеризацию: это не просто формальность, а реальный шаг к полноценной жизни. Мы видим, как своевременная диагностика помогает ребятам быстрее восстанавливаться и возвращаться к активной жизни. Будем и дальше развивать это направление, чтобы каждый герой чувствовал заботу и поддержку», – отметил руководитель саратовского филиала фонда Денис Белоусов.