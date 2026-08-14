Стартовала регистрация на культурно-исторический форум «РОССИЯ. САРАТОВ. КУЛЬТУРА»

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Ведущие учреждения культуры области станут площадкой для работы федеральных экспертов и деятелей культуры России, представителей культурного сообщества Приволжского федерального округа и районов Саратовской области 4 и 5 сентября.Полная афиша – мероприятий со свободным входом, время, площадки и регистрация доступны на сайте. Подать заявку на участие в открытых мероприятиях культурно-исторического форума «РОССИЯ. САРАТОВ. КУЛЬТУРА» можно на сайте https://forms.yandex.ru/u/6a749698e010db0f302c0980/Программа строится по шести направлениям: «Музыкальный код», «Театральный код», «Вербальный код», «Визуальный код», «Духовный код», «Туристический код».«На площадках культурно-исторического форума экспертное сообщество подробно разберет культурно-исторические факты и феномены, влияющие на развитие культуры всей страны. В формате культурных кодов будет раскрыта каждая грань богатого наследия Саратовской области и влияния нашего региона на общенациональную культуру», – подчеркнула важность мероприятия министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Сайт культурно—исторического форума «РОССИЯ. САРАТОВ. КУЛЬТУРА»: http://саратов-форум.рф/Страница форума в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.ru/event240223059