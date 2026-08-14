В Парке покорителей космоса будут чествовать супружеские пары, которые прожили вместе 40 и 60 лет
15 августа в 14:00 в Парке покорителей космоса имени Ю.А.Гагарина состоится торжественное чествование супружеских пар-юбиляров семейной жизни.
Мероприятие пройдёт в музейном комплексе парка. В нём примут участие семейные пары, которые в этом году отмечают 40-летний и 60-летний юбилеи совместной жизни.
Для юбиляров будет проведена торжественная церемония с вручением юбилейных свидетельств о заключении брака. В присутствии их родных и близких.
Мероприятие организовано управлением по делам ЗАГС Правительства Саратовской области.
Дополнительная информация по телефону: +7-917-215-19-42, Татьяна Викторовна Тарасова.
Мероприятие пройдёт в музейном комплексе парка. В нём примут участие семейные пары, которые в этом году отмечают 40-летний и 60-летний юбилеи совместной жизни.
Для юбиляров будет проведена торжественная церемония с вручением юбилейных свидетельств о заключении брака. В присутствии их родных и близких.
Мероприятие организовано управлением по делам ЗАГС Правительства Саратовской области.
Дополнительная информация по телефону: +7-917-215-19-42, Татьяна Викторовна Тарасова.