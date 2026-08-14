В Парке покорителей космоса будут чествовать супружеские пары, которые прожили вместе 40 и 60 лет

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Мероприятие пройдёт в музейном комплексе парка. В нём примут участие семейные пары, которые в этом году отмечают 40-летний и 60-летний юбилеи совместной жизни.Для юбиляров будет проведена торжественная церемония с вручением юбилейных свидетельств о заключении брака. В присутствии их родных и близких.Мероприятие организовано управлением по делам ЗАГС Правительства Саратовской области.Дополнительная информация по телефону: +7-917-215-19-42, Татьяна Викторовна Тарасова.