Конкорс на вокзале Саратова откроется 1 сентября — на ПривЖД появятся первые эскалаторы

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«Когда у нас все работы будут завершены на конкорсе и он будет запущен?» — задал Вячеслав Володин вопрос в ходе осмотра.«1 сентября, как мы и говорили ранее, этот этап будет завершен. Полноценно мы можем уже 1 сентября пропускать здесь пассажиров», — ответил начальник Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Роман Цуканов. По его словам, «нам осталось выполнить работы по остеклению» и монтажу оборудования: «Мы их завершим 22 августа».«Мы можем жителям сказать, что 1 сентября конкорс запускается?» — уточнил Вячеслав Володин. «Да, можем сказать, Вячеслав Викторович», — подтвердил Роман Цуканов.Спикер Госдумы подчеркнул, что ввод конкорса решит давнюю проблему города, соединив привокзальную и завокзальную части.«У нас впервые жители, которые за железнодорожной линией проживают, — это фактически половина Саратова, — могут воспользоваться именно этим входом для того, чтобы оформить здесь поездку, досмотр и дальше пройти уже через конкорс либо на путь, который его интересует, либо в железнодорожный вокзал», — сказал Вячеслав Викторович.«Люди будут заходить здесь непосредственно в конкорс, используя эскалаторы, три лифта, — добавил Роман Анатольевич, напомнив, что эскалаторов на первом этапе шесть. — Здесь ведем монтаж лифта. Все оборудование на месте. Ориентировочно 22 числа мы завершаем этот монтаж».«То есть у нас с вами до 1 сентября заработают три лифта», — резюмировал Вячеслав Володин.Как сообщил начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев, «через две недели с обществом инвалидов тестируем доступность» нового объекта для маломобильных пассажиров.Как отметил Роман Цуканов, объект уникален для магистрали: «На Приволжской железной дороге это первые эскалаторы».Отдельной темой стало развитие пригородного сообщения. Володин призвал использовать все возможности для увеличения числа электричек.«Нам надо искать решения и использовать все возможности, развивая в том числе движение электричек, потому что этот вид транспорта востребован, — заявил он. — Сейчас создаем условия: там, где не было переходов, переходы появятся, особенно в нашем аэропорте Гагарин, у нас на Примыкании появится переход».По словам Вячеслава Володина, поступает «много обращений со стороны дачников», для которых пригородные поезда остаются единственным транспортом: «Если только электрички перестанут ходить, для них это будет большая трагедия. Нужно, чтобы у нас не сокращалось движение электричек, а наращивалось».Сергей Альмеев, в свою очередь, сообщил, что «совместно с пригородной пассажирской компанией будет закуплено 5 киосков для продажи пригородных билетов». «Людям не надо будет никуда ходить, они смогут здесь [в завокзальной части] приобрести билеты», — пояснил он.Реконструкция вокзала Саратов-1 ведется поэтапно: 1 сентября 2026 года вводятся северный вестибюль и конкорс со сходами на платформы №2 и 3, в декабре 2026 года планируется возвести каркас здания и начать отделку, до 30 апреля 2027 года — сдать здание вокзала, до конца 2027 года — завершить реконструкцию тоннеля. Всего на вокзале будет 8 лифтов и 10 эскалаторов. С 14 сентября из Саратова в Москву начнут курсировать двухэтажные поезда.Фото: сайт Приволжской железной дороги