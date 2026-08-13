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Александр Моор призвал финалистов конкурса "Лидеры строительной отрасли" предлагать идеи для развития России

Новости
Александр Моор призвал финалистов конкурса "Лидеры строительной отрасли" предлагать идеи для развития России


Финальные мероприятия VI Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли", который проходят в Саратове, открылись сессией "От целей к возможностям". Председатель организационного комитета, руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор встретился с финалистами, рассказав им о целях конкурса.

"Для нас важно, чтобы вы, как лидеры, взяли на себя ответственность за развитие своих городов, поселков, регионов и страны в целом, в зависимости от масштабов, которые вы перед собой ставите. Мы формируем единую управленческую команду - кадровый резерв строительной отрасли Российской Федерации с Минстроем, и с победителями, которые будут объявлены в этом сезоне. Уже в сентябре мы проведем встречу в Минстрое России, проекты ваши будут собраны в единый документ, который будет представлен и в Правительстве Российской Федерации", - рассказал Александр Михайлович.

По его словам, в дальнейшем лучшие проекты будут реализованы. Впрочем, как подчеркнул Моор, проигравших в этом всероссийском конкурсе нет. Отвечая на вопрос одного из финалистов, он пояснил, что все проектные работы будут внимательно изучены, все интересные идеи будут взяты на карандаш. Многие регионы России сегодня нуждаются в новых эффективных управленцах в строительной отрасли, и задача конкурса - найти таких лидеров.

Сегодня на конкурсе начинается защита проектов, в течение двух минут финалисты должны будут представить свои идеи и доказать их пользу для строительной отрасли страны.