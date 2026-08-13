Гарантийный фонд Саратовской области вошел в топ-30 гарантийных организаций России по эффективности

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Оценка велась по итогам 2025 года по комплексу критериев: финансовый мониторинг, эффективность работы, соответствие законодательству и категория качества поручительств. По блоку «Эффективность» Саратовская область вошла в топ-30 регионов страны.По итогам 2025 года предпринимателям Саратовской области оказана гарантийная поддержка на сумму более 655 млн рублей, что позволило привлечь в бизнес свыше 2 млрд рублей инвестиций.За весь период деятельности фондом предоставлено 1692 поручительства на общую сумму 7,9 млрд рублей, благодаря чему привлечено более 21,7 млрд рублей заемных средств.«Работа Гарантийного фонда Саратовской области ведётся в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика». Благодаря этой поддержке компании обновляют оборудование, пополняют оборотные средства и наращивают производственные мощности», — отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.