Гарантийный фонд Саратовской области вошел в топ-30 гарантийных организаций России по эффективности
Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства — координатор Национальной гарантийной системы — признала Гарантийный фонд Саратовской области организацией с высокой финансовой устойчивостью и эффективной гарантийной и операционной деятельностью.
Оценка велась по итогам 2025 года по комплексу критериев: финансовый мониторинг, эффективность работы, соответствие законодательству и категория качества поручительств. По блоку «Эффективность» Саратовская область вошла в топ-30 регионов страны.
По итогам 2025 года предпринимателям Саратовской области оказана гарантийная поддержка на сумму более 655 млн рублей, что позволило привлечь в бизнес свыше 2 млрд рублей инвестиций.
За весь период деятельности фондом предоставлено 1692 поручительства на общую сумму 7,9 млрд рублей, благодаря чему привлечено более 21,7 млрд рублей заемных средств.
«Работа Гарантийного фонда Саратовской области ведётся в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика». Благодаря этой поддержке компании обновляют оборудование, пополняют оборотные средства и наращивают производственные мощности», — отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.
Оценка велась по итогам 2025 года по комплексу критериев: финансовый мониторинг, эффективность работы, соответствие законодательству и категория качества поручительств. По блоку «Эффективность» Саратовская область вошла в топ-30 регионов страны.
По итогам 2025 года предпринимателям Саратовской области оказана гарантийная поддержка на сумму более 655 млн рублей, что позволило привлечь в бизнес свыше 2 млрд рублей инвестиций.
За весь период деятельности фондом предоставлено 1692 поручительства на общую сумму 7,9 млрд рублей, благодаря чему привлечено более 21,7 млрд рублей заемных средств.
«Работа Гарантийного фонда Саратовской области ведётся в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика». Благодаря этой поддержке компании обновляют оборудование, пополняют оборотные средства и наращивают производственные мощности», — отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.