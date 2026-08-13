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Более 7 тыс. иностранных граждан охвачены адаптационными мероприятиями в Саратовской области в первом полугодии 2026 года

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Более 7 тыс. иностранных граждан охвачены адаптационными мероприятиями в Саратовской области в первом полугодии 2026 года

Адаптационными мероприятиями в Саратовской области в первом полугодии 2026 года охвачено свыше 7 тыс. иностранных граждан, что составляет порядка 40% от общего числа лиц, поставленных в регионе на миграционный учет. Об этом сообщил заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Тимофей Лещенко на заседании межведомственной рабочей группы по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан.

Мероприятие прошло в правительстве региона под председательством заместителя председателя правительства области Владимира Попова.
«Адаптационными мероприятиями в первом полугодии 2026 года охвачено более 7 тысяч иностранных граждан, зарегистрированных в Саратовской области», — приводит пресс-служба министерства внутренней региональной и муниципальной политики области слова Лещенко.
По его данным, в регионе выстроена комплексная межведомственная работа с участием профильного министерства, правоохранительных органов и некоммерческих организаций. Одним из ключевых направлений стала работа с работодателями, использующими иностранную рабочую силу: в первом полугодии проведено семь кустовых совещаний, в которых приняли участие 125 работодателей.

В ходе заседания участники также рассмотрели вопросы реализации миграционного законодательства, профилактики правонарушений в миграционной среде и проведения адаптационных мероприятий в образовательных учреждениях. Отдельный блок повестки был посвящен реализации на базе вузов региона образовательных, культурных и просветительских проектов, направленных на социально-культурную адаптацию иностранных студентов.
По итогам обсуждения по всем вопросам повестки дня приняты соответствующие решения.