В Саратове стартовал финал VI Всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли»
На площадке Театра юного зрителя им. Ю. Киселёва состоялось торжественное открытие очных финальных мероприятий VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». За звание лучших борются 300 финалистов — руководителей и специалистов из разных регионов России, прошедших многоэтапный отбор.
С приветственным словом к участникам обратился заместитель председателя Правительства Саратовской области Александр Стрелюхин. Он передал слова губернатора Романа Бусаргина и отметил, что проведение конкурса в регионе — «большая честь и огромная ответственность».
«Очень символично, что в год 70-летия строительной отрасли конкурс проводится у нас. Я хочу, чтобы эта площадка созидателей, площадка будущего оставила воспоминания в ваших сердцах», — подчеркнул Стрелюхин.
В рамках церемонии руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики и председатель оргкомитета конкурса Александр Моор провёл традиционную передачу кубка Саратовской области.
«Каждый год мы символически передаём новому субъекту ключи от конкурса и сам кубок. Наша главная задача — развивать наши города, страну и профессиональные компетенции, создавая единую большую команду лидеров строительной отрасли России», — заявил Моор.
Финальные мероприятия продлятся четыре дня. В программе — стратегические сессии, экспертные дискуссии, образовательные интенсивы, защита проектов, а также встречи с представителями федеральных органов власти, руководителями крупнейших строительных компаний, институтов развития и экспертного сообщества.