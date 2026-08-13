В Саратове стартовал финал VI Всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли»

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На площадке Театра юного зрителя им. Ю. Киселёва состоялось торжественное открытие очных финальных мероприятий VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». За звание лучших борются 300 финалистов — руководителей и специалистов из разных регионов России, прошедших многоэтапный отбор.С приветственным словом к участникам обратился заместитель председателя Правительства Саратовской области Александр Стрелюхин. Он передал слова губернатора Романа Бусаргина и отметил, что проведение конкурса в регионе — «большая честь и огромная ответственность».«Очень символично, что в год 70-летия строительной отрасли конкурс проводится у нас. Я хочу, чтобы эта площадка созидателей, площадка будущего оставила воспоминания в ваших сердцах», — подчеркнул Стрелюхин.В рамках церемонии руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики и председатель оргкомитета конкурса Александр Моор провёл традиционную передачу кубка Саратовской области.«Каждый год мы символически передаём новому субъекту ключи от конкурса и сам кубок. Наша главная задача — развивать наши города, страну и профессиональные компетенции, создавая единую большую команду лидеров строительной отрасли России», — заявил Моор.Финальные мероприятия продлятся четыре дня. В программе — стратегические сессии, экспертные дискуссии, образовательные интенсивы, защита проектов, а также встречи с представителями федеральных органов власти, руководителями крупнейших строительных компаний, институтов развития и экспертного сообщества.