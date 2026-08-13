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Саратовцы  проведут «Ночь кино» на  8 площадках

Новости / Культура
Саратовцы  проведут «Ночь кино» на  8 площадках

 
Общее количество площадок Всероссийской акции «Ночь кино» в нашем регионе увеличилось до 66. Ещё одним участником акции в областном центре стал Саратовский военный Краснознаменный институт войск национальной гвардии РФ (ул. Московская, 158).
 
Напомним, в репертуаре «Ночи кино» в этом году самые популярные российские ленты последних лет: киносказки «Буратино» (6+, реж. И. Волошин) и «Чебурашка 2» (6+, реж. Д. Дьяченко), военные драмы «Малыш» (16+, реж. А. Симонов) и «Ангелы Ладоги» (12+, реж. А. Котт).
 
Эти фильмы можно будет посмотреть совершенно бесплатно 29 августа. Жителям Саратова будут доступны 8 адресов:
 
— Исторический парк «Россия – Моя история» (Шелковичная, 19);
 
— Летний кинотеатр на Новой Набережной (Шелковичная, 1, ст.1);
 
— Кинотеатр «Победа» (пл. Кирова, 1);
 
— Областной Дом работников искусств (Соборная, 18);
 
— Высшее военное инженерное училище РХБЗ им. И.А. Кириллова (Радищева, 89);
 
— Саратовский военный Краснознаменный институт войск национальной гвардии РФ (ул. Московская, 158)
 
— Саратовское Высшее артиллерийское командное училище (Артиллерийская, 2);
 
— Лицей-интернат 64 (Степана Разина 71, 73).
 
Афиши акции появятся в социальных сетях ближе к ее дате. Время начала «Ночи кино» и количество сеансов могут различаться на каждой площадке.
 