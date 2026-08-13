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В Саратове ликвидируют последствия возгорания на мусороперегрузочной станции в Елшанке

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Спецтехника работает на объекте в круглосуточном режиме, потоки мусоровозов перенаправлены для бесперебойного вывоза ТКО

В Саратове ликвидируют последствия возгорания на мусороперегрузочной станции в Елшанке


Власти Саратова в круглосуточном режиме контролируют ликвидацию последствий возгорания на мусороперегрузочной станции регионального оператора, расположенной в районе Елшанки. Об этом сообщил глава города Игорь Молчанов.
По его словам, муниципалитет подключился к организации пожаротушения с первого дня инцидента. На площадке непрерывно координируются действия всех задействованных служб.

«Сейчас на объекте круглосуточно работает спецтехника, в том числе муниципальные машины, которые обеспечивают подвоз воды для проливки тлеющих участков. Главная задача – максимально быстро снизить задымление и исключить риск повторного возгорания», – заявил Молчанов.
Ежедневный контроль хода работ на месте осуществляют первый заместитель главы города Максим Сиденко и глава администрации Ленинского района Артём Курочкин.

Отдельным направлением стала перестройка логистики вывоза твёрдых коммунальных отходов. Как уточнили в мэрии, поток мусоровозов уже перенаправлен, а с региональным оператором согласовано перераспределение техники и рейсов.
«Отдельно держим на контроле логистику вывоза ТКО, чтобы минимизировать задержки и не допустить накопления мусора во дворах города», – подчеркнул глава Саратова.

Молчанов также заверил, что лично следит за развитием ситуации. «Ситуацию держу на личном контроле», – резюмировал он.
Напомним, возгорание на мусороперегрузочной станции в районе Елшанки произошло ранее. Для тушения были привлечены как специализированные, так и муниципальные ресурсы. В настоящее время основная фаза пожаротушения завершена, ведётся проливка тлеющих участков и мониторинг обстановки для предотвращения повторного возгорания.