Саратовские гвардейцы взяли бронзу в дартсе на окружном этапе «Гвардеец-2026»

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Юнармейская команда Саратовской области продолжает участие в окружном этапе военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец-2026». Сборы проходят в Пензе на базе артиллерийского инженерного института. В них участвуют 15 команд из 14 регионов ПФО и Луганской Народной Республики. Сборы входят в состав общественных проектов ПФО и реализуются под патронажем полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.Спортивные состязания стали одной из ключевых частей программы. По итогам соревнований по дартсу команда Саратовской области заняла третье место среди 15 команд. Юнармейцы также приняли участие в учебных занятиях по изучению беспилотных летательных аппаратов, строевой и физической подготовке, а также в творческих конкурсах.Впереди у ребят ещё две недели насыщенной программы: военно-прикладные дисциплины, спортивные соревнования по мини-футболу, волейболу, полевые занятия, стрельбы, экскурсии и конкурсы. Завершатся сборы 21 августа торжественной церемонией закрытия.