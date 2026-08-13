Более 10,3 тонн опасной еды не попало на столы жителей

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В июле 2026 года специалисты станций по борьбе с болезнями животных Саратова, Энгельса, Балаково и Балашова предотвратили попадание на прилавки рынков и магазинов более 10,3 тонн потенциально опасной пищевой продукции. Благодаря бдительности экспертов и современным лабораторным исследованиям недоброкачественные партии мяса, молока, овощей, фруктов и рыбы были своевременно направлены на уничтожение.В Саратове и Балакове основные объемы экспертиз пришлись на растениеводческую (9 600 исследований) и мясную (12 880 исследований) продукцию. Партии изымались по причине нарушения температурного режима хранения и истекших сроков годности.Эксперты Энгельсской лаборатории провели 2 134 экспертизы растительной продукции и 1 809 — мясной. По результатам лабораторных тестов было изъято более 600 кг некачественных продуктов.Специалисты Балашова провели 4 931 ветеринарно-санитарную экспертизу, направив на уничтожение 742,6 кг продукции.«Помимо контроля готовой продукции, специалисты станций по борьбе с болезнями животных всех четырех городов продолжают ежедневный мониторинг животноводческих хозяйств, проводят профилактику заболеваний животных и следят за соблюдением правил перевозки грузов в строгом соответствии с ветеринарным законодательством РФ», — подчеркнул начальник управления ветеринарии Правительства Саратовской области Алексей Балалаев.Управление ветеринарии Правительства Саратовской области