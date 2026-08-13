В Саратовской области пройдет патриотический хакатон «Поколение.64»  

просмотров: 227

14 августа 2026 года в музейном комплексе Парка покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина пройдет патриотический хакатон «Поколение.64» — региональный конкурс профессионального мастерства в сфере молодежной политики Саратовской области.Главной целью мероприятия является формирование и развитие у молодежи активной гражданской позиции, сопричастности к истории и будущему страны посредством вовлечения в разработку инновационных цифровых и технологических решений, направленных на популяризацию культурного наследия, укрепление традиционных ценностей и развитие патриотического воспитания.В программе мероприятия запланирована встреча с участником специальной военной операции в формате диалога.Конкурс проводится по семи тематическим номинациям — командным и индивидуальным. Участие в нем могут принять руководители и специалисты, работающие с молодежью, а также команды молодёжных центров и муниципалитетов.