В Саратовской области пройдет патриотический хакатон «Поколение.64»
14 августа 2026 года в музейном комплексе Парка покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина пройдет патриотический хакатон «Поколение.64» — региональный конкурс профессионального мастерства в сфере молодежной политики Саратовской области.
Главной целью мероприятия является формирование и развитие у молодежи активной гражданской позиции, сопричастности к истории и будущему страны посредством вовлечения в разработку инновационных цифровых и технологических решений, направленных на популяризацию культурного наследия, укрепление традиционных ценностей и развитие патриотического воспитания.
В программе мероприятия запланирована встреча с участником специальной военной операции в формате диалога.
Конкурс проводится по семи тематическим номинациям — командным и индивидуальным. Участие в нем могут принять руководители и специалисты, работающие с молодежью, а также команды молодёжных центров и муниципалитетов.