15 августа 2026 СУББОТА
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17:30 | 14 августа
Адресное информирование избирателей стартует в Саратовской области перед выборами в Госдуму
16:00 | 14 августа
Ветеран СВО поддержал льготы для резервистов отряда «БАРС»
15:30 | 14 августа
Финалисты конкурса "Лидеры строительной отрасли" представляют проекты развития российских городов
14:00 | 14 августа
До конца голосования за саратовского художника на фестивале «ФормАРТ» осталось всего три дня
13:30 | 14 августа
Реанимация отменяется
12:00 | 14 августа
Ветераны СВО могут пройти углубленную диспансеризацию в медицинских организациях  
11:00 | 14 августа
Стартовала регистрация на культурно-исторический форум «РОССИЯ. САРАТОВ. КУЛЬТУРА»
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В Парке покорителей космоса будут чествовать супружеские пары, которые прожили вместе 40 и 60 лет
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Конкорс на вокзале Саратова откроется 1 сентября — на ПривЖД появятся первые эскалаторы
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В музее истории СВО работает выставка «Следы сражений: Артефакты СВО»  

Новости
В музее истории СВО работает выставка «Следы сражений: Артефакты СВО»  

В Саратовском музее истории СВО работает новая выставка «Следы сражений: Артефакты СВО» —  документальный рассказ о жизни пограничья и реальной обстановке в зоне специальной военной операции.
 
В одном пространстве впервые собраны редкие вещественные доказательства и фотоматериалы: образцы вооружения и трофеи, а также кадры из обновлённой международной фотопрограммы «Мы обвиняем — Только факты», фиксирующие преступления киевского режима против мирного населения России.
 
Центр экспозиции — инсталляция «Когда металл заговорил». Осколки снарядов, фрагменты боеприпасов и части сбитых беспилотников здесь обретают новую роль: не просто предметы, а немые свидетели событий, ставшие символами памяти о погибших бойцах и мирных жителях.
 
Многие экспонаты показываются публике впервые — долгие годы они хранились в музейных фондах и теперь готовы рассказать свои истории.
 
Выставка работает с 28 июля по 23 октября 2026 года. Вход свободный.
 