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В Саратовском музее истории СВО работает новая выставка «Следы сражений: Артефакты СВО» — документальный рассказ о жизни пограничья и реальной обстановке в зоне специальной военной операции.В одном пространстве впервые собраны редкие вещественные доказательства и фотоматериалы: образцы вооружения и трофеи, а также кадры из обновлённой международной фотопрограммы «Мы обвиняем — Только факты», фиксирующие преступления киевского режима против мирного населения России.Центр экспозиции — инсталляция «Когда металл заговорил». Осколки снарядов, фрагменты боеприпасов и части сбитых беспилотников здесь обретают новую роль: не просто предметы, а немые свидетели событий, ставшие символами памяти о погибших бойцах и мирных жителях.Многие экспонаты показываются публике впервые — долгие годы они хранились в музейных фондах и теперь готовы рассказать свои истории.Выставка работает с 28 июля по 23 октября 2026 года. Вход свободный.