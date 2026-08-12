Выпускники программы «Наши герои» презентовали свои проекты

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В Саратовской области 12 августа началась защита выпускных аттестационных работ участников программы «Наши герои».Как рассказал министр труда и социальной защиты Денис Давыдов, комиссии были представлены индивидуальные проекты по различным направлениям.«Это и адаптация ветеранов специальной военной операции, популяризация физической культуры, развитие адаптивного спорта, противодействие идеологии терроризма, цифровая трансформация промышленности, развитие клиентоцентричности на муниципальном уровне в рамках федерального проекта «Государство для людей», формирование городской среды, культурные инициативы, проекты, касающиеся развития социальной сферы и поддержки семей с детьми и многие другие направления», - сообщил чиновник.Он отметил высокий уровень подготовки выпускных работ, который показывает глубокую проработку и знание темы.«Безусловно, в этом заслуга самих выпускников, их научных руководителей и наставников.Важно, что есть проекты, направленные на применение на муниципальном уровне. Некоторые из них уже внедрены на практике, что доказывает эффективность обучения, которое прошли участники программы «Наши герои», - заявил Давыдов.Защита выпускных аттестационных работ пройдет в течение двух дней.Напомним, обучение финалистов региональной программы для участников специальной военной операции «Наши герои», с инициативой проведения которой выступил губернатор Роман Бусаргин, стартовало год назад.