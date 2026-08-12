15 августа 2026 СУББОТА
Новости
17:30 | 14 августа
Адресное информирование избирателей стартует в Саратовской области перед выборами в Госдуму
16:00 | 14 августа
Ветеран СВО поддержал льготы для резервистов отряда «БАРС»
15:30 | 14 августа
Финалисты конкурса "Лидеры строительной отрасли" представляют проекты развития российских городов
14:00 | 14 августа
До конца голосования за саратовского художника на фестивале «ФормАРТ» осталось всего три дня
13:30 | 14 августа
Реанимация отменяется
12:00 | 14 августа
Ветераны СВО могут пройти углубленную диспансеризацию в медицинских организациях  
11:00 | 14 августа
Стартовала регистрация на культурно-исторический форум «РОССИЯ. САРАТОВ. КУЛЬТУРА»
10:04 | 14 августа
В Парке покорителей космоса будут чествовать супружеские пары, которые прожили вместе 40 и 60 лет
09:03 | 14 августа
Конкорс на вокзале Саратова откроется 1 сентября — на ПривЖД появятся первые эскалаторы
17:30 | 13 августа
Александр Моор призвал финалистов конкурса "Лидеры строительной отрасли" предлагать идеи для развития России
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Выпускники программы «Наши герои» презентовали свои проекты

Новости
Выпускники программы «Наши герои» презентовали свои проекты




В Саратовской области 12 августа началась защита выпускных аттестационных работ участников программы «Наши герои».

Как рассказал министр труда и социальной защиты Денис Давыдов, комиссии были представлены индивидуальные проекты по различным направлениям.

«Это и адаптация ветеранов специальной военной операции, популяризация физической культуры, развитие адаптивного спорта, противодействие идеологии терроризма, цифровая трансформация промышленности, развитие клиентоцентричности на муниципальном уровне в рамках федерального проекта «Государство для людей», формирование городской среды, культурные инициативы, проекты, касающиеся развития социальной сферы и поддержки семей с детьми и многие другие направления», - сообщил чиновник.

Он отметил высокий уровень подготовки выпускных работ, который показывает глубокую проработку и знание темы.

«Безусловно, в этом заслуга самих выпускников, их научных руководителей и наставников.

Важно, что есть проекты, направленные на применение на муниципальном уровне. Некоторые из них уже внедрены на практике, что доказывает эффективность обучения, которое прошли участники программы «Наши герои», - заявил Давыдов.

Защита выпускных аттестационных работ пройдет в течение двух дней.

Напомним, обучение финалистов региональной программы для участников специальной военной операции «Наши герои», с инициативой проведения которой выступил губернатор Роман Бусаргин, стартовало год назад.