Завершено тушение очагов тления на мусороперерабатывающем полигоне АО «Ситиматик»

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Сейчас на объекте задействованы 10 самосвалов и 4 бульдозера, после полной ликвидации очагов тления техника в настоящий момент осуществляет мероприятия по формированию достаточного слоя грунта. Это необходимо, чтобы исключить риск повторного возгорания.Планируется, что в ночную смену работы продолжатся уже без дополнительно привлеченной техники, силами организации - владельца полигона.Муниципалитет продолжит мониторинг ситуации на объекте.