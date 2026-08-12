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Минтруд: Бойцы БАРСа и их семьи получат соцподдержку

Новости
Минтруд: Бойцы БАРСа и их семьи получат соцподдержку



В Саратовской области региональные меры социальной поддержки, которые уже действуют для участников специальной военной операции и их семей, теперь смогут получать бойцы подразделения БАРС и их близкие. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин. Об этом сегодня рассказали в областном минтруде.

Как пояснил министр труда и социальной защиты Денис Давыдов, семьи защитников могут бесплатно пройти реабилитационные мероприятия, для детей предусмотрено обеспечение путевками в организации отдыха и оздоровления, бесплатное посещение кружков и секций, для детей школьного возраста – бесплатный проезд в городском транспорте по льготной транспортной карте.

Кроме того, семьи защитников могут рассчитывать на социальные услуги в различных формах – на дому, в полустационарном и стационарном форматах, и другие меры поддержки.

С полным списком мер социальной поддержки можно ознакомиться на сайте областного министерства по ссылке: https://clck.ru/3VBh2p