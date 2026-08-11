В Александровом Гае установили карусель-чашу и качели-диван  

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В селе Александров Гай благоустроили новую общественную территорию благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.Здесь между многоэтажными жилыми домами появилась зона отдыха с детским игровым и спортивным оборудованием. Теперь местная детвора может весело проводить время на карусели-чаше и качелях-диване, в гамаке и на батуте. Важно, что территория теперь имеет травмобезопасное резиновое покрытие и ограждение.«В прошлом году в Александровом Гае по федеральному проекту также благоустроили 2 общественные территории, которые, надеюсь, стали еще одним любимым местом отдыха сельчан. Ведь они сами голосуют за благоустройство этих общественных пространств в ходе Всероссийского голосования», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.Фото администрации Александрово-Гайского районаМинистерство строительства и ЖКХ области