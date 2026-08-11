В Саратове выберут 30 победителей Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли»  

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Финалисты Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» делятся своим мнением об участии в конкурсе и развитии строительной отрасли.Участники конкурса – это действующие руководители, специалисты и управленцы, которые своим трудом влияют на развитие строительного комплекса России. Финалисты конкурса — представители органов государственной власти, бизнеса, научного и экспертного сообщества, ежедневно работающие над совершенствованием отрасли, внедрением современных управленческих решений, цифровых технологий, повышением эффективности строительных процессов и формированием новых подходов к развитию территорий.«Для меня участие в конкурсе «Лидеры строительной отрасли» — это возможность представить профессиональному сообществу проект по созданию Регионального оператора цифровых двойников объектов капитального строительства и подтвердить его практическую значимость. Рассчитываю получить экспертную оценку, обменяться опытом с ведущими специалистами и сформировать необходимые партнёрства с коллегами в сфере цифровизации строительной отрасли. Проект направлен на создание единого цифрового контура управления объектами на всех этапах их жизненного цикла, повышение прозрачности строительных процессов, качества планирования и обоснованности управленческих решений. Важность конкурса заключается в том, что он объединяет отраслевых лидеров и создаёт условия для внедрения решений, способных обеспечить системное развитие строительной отрасли», – рассказал советник министра строительства и ЖКХ Саратовской области Владимир Плугин.Уже с 13 по 16 августа финалисты 6 сезона встретятся на очном финале Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» в Саратове, где им предстоит представить свои проекты экспертному сообществу и подтвердить высокий уровень профессиональных и управленческих компетенций. По итогам финала будут определены 30 победителей, которые получат почетное и заслуженное звание Лидеров строительной отрасли России.Министерство строительства и ЖКХ Саратовской областиМинистерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области