15 августа 2026 СУББОТА
Новости
17:30 | 14 августа
Адресное информирование избирателей стартует в Саратовской области перед выборами в Госдуму
16:00 | 14 августа
Ветеран СВО поддержал льготы для резервистов отряда «БАРС»
15:30 | 14 августа
Финалисты конкурса "Лидеры строительной отрасли" представляют проекты развития российских городов
14:00 | 14 августа
До конца голосования за саратовского художника на фестивале «ФормАРТ» осталось всего три дня
13:30 | 14 августа
Реанимация отменяется
12:00 | 14 августа
Ветераны СВО могут пройти углубленную диспансеризацию в медицинских организациях  
11:00 | 14 августа
Стартовала регистрация на культурно-исторический форум «РОССИЯ. САРАТОВ. КУЛЬТУРА»
10:04 | 14 августа
В Парке покорителей космоса будут чествовать супружеские пары, которые прожили вместе 40 и 60 лет
09:03 | 14 августа
Конкорс на вокзале Саратова откроется 1 сентября — на ПривЖД появятся первые эскалаторы
17:30 | 13 августа
Александр Моор призвал финалистов конкурса "Лидеры строительной отрасли" предлагать идеи для развития России
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Саратове выберут 30 победителей Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли»  

Новости
В Саратове выберут 30 победителей Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли»  

Финалисты Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» делятся своим мнением об участии в конкурсе и развитии строительной отрасли.
 
Участники конкурса – это действующие руководители, специалисты и управленцы, которые своим трудом влияют на развитие строительного комплекса России. Финалисты конкурса — представители органов государственной власти, бизнеса, научного и экспертного сообщества, ежедневно работающие над совершенствованием отрасли, внедрением современных управленческих решений, цифровых технологий, повышением эффективности строительных процессов и формированием новых подходов к развитию территорий.
 
«Для меня участие в конкурсе «Лидеры строительной отрасли» — это возможность представить профессиональному сообществу проект по созданию Регионального оператора цифровых двойников объектов капитального строительства и подтвердить его практическую значимость. Рассчитываю получить экспертную оценку, обменяться опытом с ведущими специалистами и сформировать необходимые партнёрства с коллегами в сфере цифровизации строительной отрасли. Проект направлен на создание единого цифрового контура управления объектами на всех этапах их жизненного цикла, повышение прозрачности строительных процессов, качества планирования и обоснованности управленческих решений. Важность конкурса заключается в том, что он объединяет отраслевых лидеров и создаёт условия для внедрения решений, способных обеспечить системное развитие строительной отрасли», – рассказал советник министра строительства и ЖКХ Саратовской области Владимир Плугин.
 
Уже с 13 по 16 августа финалисты 6 сезона встретятся на очном финале Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» в Саратове, где им предстоит представить свои проекты экспертному сообществу и подтвердить высокий уровень профессиональных и управленческих компетенций. По итогам финала будут определены 30 победителей, которые получат почетное и заслуженное звание Лидеров строительной отрасли России.
 
Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области
Министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области