Открыт прием заявок на участие в VII Всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение»

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Участвовать могут государственные и муниципальные библиотеки всех уровней. Участники подготовят презентации, видеовизитки и эссе по четырем номинациям: «Лучший бренд городской библиотеки», «Лучший бренд сельской библиотеки», «Лучшая пресс-служба библиотеки» и «Продвижение библиотеки в социальных сетях».В этом году специальный приз жюри присуждается за проекты, приуроченные к Году единства народов России. Чтобы принять участие в этой номинации, необходимо подать отдельную заявку. В ней можно рассказать об инициативе, которая направлена на популяризацию культурного разнообразия нашей страны и реализована строго в 2026 году.Подробные условия, требования и описание номинаций — в Положении о конкурсе по ссылке https://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/assets/files/konkurs/polozhenie_biblioteki_prodvizhenie.pdf