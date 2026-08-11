15 августа 2026 СУББОТА
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17:30 | 14 августа
Адресное информирование избирателей стартует в Саратовской области перед выборами в Госдуму
16:00 | 14 августа
Ветеран СВО поддержал льготы для резервистов отряда «БАРС»
15:30 | 14 августа
Финалисты конкурса "Лидеры строительной отрасли" представляют проекты развития российских городов
14:00 | 14 августа
До конца голосования за саратовского художника на фестивале «ФормАРТ» осталось всего три дня
13:30 | 14 августа
Реанимация отменяется
12:00 | 14 августа
Ветераны СВО могут пройти углубленную диспансеризацию в медицинских организациях  
11:00 | 14 августа
Стартовала регистрация на культурно-исторический форум «РОССИЯ. САРАТОВ. КУЛЬТУРА»
10:04 | 14 августа
В Парке покорителей космоса будут чествовать супружеские пары, которые прожили вместе 40 и 60 лет
09:03 | 14 августа
Конкорс на вокзале Саратова откроется 1 сентября — на ПривЖД появятся первые эскалаторы
17:30 | 13 августа
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В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
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Открыт прием заявок на участие в VII Всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение»

Новости
Открыт прием заявок на участие в VII Всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение»

 
Участвовать могут государственные и муниципальные библиотеки всех уровней. Участники подготовят презентации, видеовизитки и эссе по четырем номинациям: «Лучший бренд городской библиотеки», «Лучший бренд сельской библиотеки», «Лучшая пресс-служба библиотеки» и «Продвижение библиотеки в социальных сетях».
 
В этом году специальный приз жюри присуждается за проекты, приуроченные к Году единства народов России. Чтобы принять участие в этой номинации, необходимо подать отдельную заявку. В ней можно рассказать об инициативе, которая направлена на популяризацию культурного разнообразия нашей страны и реализована строго в 2026 году.
 
Подробные условия, требования и описание номинаций — в Положении о конкурсе по ссылке https://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/assets/files/konkurs/polozhenie_biblioteki_prodvizhenie.pdf
 