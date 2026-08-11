В Саратовской области стартовал конкурс «Ремесленник года - 2026»: широкая география и новые номинации

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Палата ремесел Саратовской области объявила о старте XI открытого регионального конкурса «Ремесленник года - 2026». Мероприятие направлено на развитие ремесленной деятельности, поддержку мастеров и сохранение нематериального культурного наследия. Конкурс проходит по 20 декабря при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона. Участие бесплатное, организационный взнос не взимается.К участию приглашаются физические лица старше 18 лет; индивидуальные предприниматели и юридические лица; юные мастера в возрасте 16–17 лет в специальной номинации «Юный ремесленник 2026».Ключевое обновление - новые номинации:Номинация для художников («Изобразительное искусство»), принимаются работы в любой технике по темам 2026 года: «Дом с историей» и «История одной прогулки».Для ремесленных династий («Лучшая семейная мастерская»), номинация для творческих семей, где мастерство передается между поколениями, а изделия отражают единство стиля и преемственность техник.В области цифрового ремесла («Цифровое ремесло»), для работ, созданных с применением ЧПУ, лазера, 3D‑печати при условии обязательной ручной финишной сборки и декорирования.Полный перечень номинаций включает 25 направлений - от изготовления саратовской глиняной игрушки и художественной обработки различных материалов до эко‑ремесла, апсайклинг‑арта, ткачества и дизайна современной одежды.Прием заявок открыт с 3 августа по 1 октября 2026 года включительно. Участие возможно в двух форматах - очном и дистанционном.Зарегистрироваться и узнать об условиях участия можно по ссылке: https://remeslo-saratov.ru/proekty/remeslennikgoda_2026/.