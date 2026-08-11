Председатель союза курсантов назвал востребованные качества ветеранов СВО

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Председатель Союза Саратовских курсантов Александр Гранков назвал старт финального модуля программы «Наши герои» по-настоящему знаковым событием.«Имея за плечами путь от курсанта до преподавателя военной академии, я отчётливо вижу, насколько критически важна для бойца, вернувшегося с передовой, грамотная «перезагрузка» и понятные, работающие механизмы интеграции в гражданскую жизнь. Речь идёт не просто об адаптации — речь о возможности достойно применить свой боевой опыт, внутреннюю закалку и лидерский потенциал в созидательной деятельности», - отметил Александр Гранков.По его мнению, участники СВО обладают исключительной стрессоустойчивостью, умением принимать решения в условиях неопределённости и вести за собой людей.«Эти качества сегодня особенно востребованы в самых разных сферах. Программа даёт им необходимый инструментарий: навыки управления проектными командами, современные подходы к выстраиванию коммуникаций, владение цифровыми инструментами. Это тот самый мост между военной дисциплиной и эффективными гражданскими практиками», - считает ветеран.Он также выразил уверенность в том, что проекты, которые подготовят выпускники региональной программы, будут не формальными, а по-настоящему востребованными и полезными. «Они способны стать точками роста для нашего региона и внести ощутимый вклад в его развитие», - подчеркнул Александр Гранков.Напомним, образовательная программа «Наши герои» реализуется по инициативе Губернатора области Романа Бусаргина по аналогии с президентской программой Владимира Путина «Время Героев».