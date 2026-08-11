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Председатель союза курсантов назвал востребованные качества ветеранов СВО

Новости
Председатель союза курсантов назвал востребованные качества ветеранов СВО



Председатель Союза Саратовских курсантов Александр Гранков назвал старт финального модуля программы «Наши герои» по-настоящему знаковым событием.

«Имея за плечами путь от курсанта до преподавателя военной академии, я отчётливо вижу, насколько критически важна для бойца, вернувшегося с передовой, грамотная «перезагрузка» и понятные, работающие механизмы интеграции в гражданскую жизнь. Речь идёт не просто об адаптации — речь о возможности достойно применить свой боевой опыт, внутреннюю закалку и лидерский потенциал в созидательной деятельности», - отметил Александр Гранков.

По его мнению, участники СВО обладают исключительной стрессоустойчивостью, умением принимать решения в условиях неопределённости и вести за собой людей.

«Эти качества сегодня особенно востребованы в самых разных сферах. Программа даёт им необходимый инструментарий: навыки управления проектными командами, современные подходы к выстраиванию коммуникаций, владение цифровыми инструментами. Это тот самый мост между военной дисциплиной и эффективными гражданскими практиками», - считает ветеран.

Он также выразил уверенность в том, что проекты, которые подготовят выпускники региональной программы, будут не формальными, а по-настоящему востребованными и полезными. «Они способны стать точками роста для нашего региона и внести ощутимый вклад в его развитие», - подчеркнул Александр Гранков.

Напомним, образовательная программа «Наши герои» реализуется по инициативе Губернатора области Романа Бусаргина по аналогии с президентской программой Владимира Путина «Время Героев».