Нацпроект «Семья» открыл Петровску большое искусство

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В Саратовской области растет качество работы учреждений культуры благодаря реализации мероприятий национального проекта Президента Владимира Путина «Семья». Одним из ярких примеров стала модернизация Петровской картинной галереи, где после проведённого ремонта и технического переоснащения значительно расширились выставочные возможности.В настоящее время в галерее проходит выставка произведений Владимира Муравьёва — художника, известного как «певец русской охоты». Экспозиция включает четыре пейзажа из цикла «Где сидит фазан»: «Тяга вальдшнепов», «Лучение рыбы», «Тетеревиный ток» и «Козы на берегу озера». Работы представлены из частного собрания саратовского коллекционера Андрея Морозова и являются редкими образцами художественного наследия.Параллельно в галерее открыта выставка «Открытие забытого имени», посвящённая саратовскому художнику Ивану Константинову. Экспозиция раскрывает творческий путь мастера, стоявшего у истоков регионального отделения Союза художников и обучавшегося у представителей Серебряного века. Особое место занимают материалы, связанные с его участием в Первой мировой войне, включая фронтовые зарисовки и личные фотографии. Всего представлено около ста живописных работ и этюдов, а также более тридцати архивных снимков.- Реализация национального проекта «Семья» стала ключевым фактором системных преобразований в отрасли. Мы наблюдаем переход учреждений культуры на качественно новый уровень. Музеи, библиотеки, дома культуры становятся многофункциональными пространствами, объединяющими образование, досуг и социальные инициативы. Реализация нацпроекта «Семья» позволила создать современные условия для экспонирования произведений искусства и приёма масштабных выставок. Благодаря этому жители и гости региона получают доступ к уникальным культурным событиям. Ранее в Петровской картинной галерее была организована выставка подлинников выдающегося русского пейзажиста Исаака Левитана, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.