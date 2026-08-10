Открылась регистрация на деловую программу конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли»

просмотров: 465

15-16 августа в рамках очного финала VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» в городе Саратов пройдет деловая программа с участием руководителей строительных компаний, представителей профессионального сообщества и финалистов конкурса.Ежегодная деловая программа в рамках финала конкурса стала неотъемлемой частью его практической составляющей. Она создает условия для конкретного взаимодействия между участниками строительного рынка: застройщики, девелоперы, производители и руководители компаний представляют свои решения и продукцию, заключают соглашения и контракты, формируют новые деловые связи и выстраивают взаимодействие с регионом проведения финала. Для участников это возможность не только представить свои компетенции, но и найти практическое применение технологиям, продуктам и управленческим решениям, а также оценить потенциал региона для реализации совместных проектов.В центре деловой программы — практические решения для развития строительного комплекса: комплексное развитие территорий, цифровая трансформация отрасли, модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры, внедрение современных технологий и развитие управленческого кадрового потенциала.15 августа участники рассмотрят ключевые направления отраслевого развития в рамках четырех стратегических сессий:— комплексное развитие территорий и формирование современной городской среды;— цифровые решения для строительной отрасли;— современные технологии развития инженерной инфраструктуры и ЖКХ;— подготовка управленческих команд и развитие кадрового потенциала строительного комплекса.16 августа оргкомитет с участием экспертного совета конкурса, наставников, гостей подведет итоги VI Всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли»; определит ключевые ориентиры развития конкурса и его экосистемы в рамках выполнения задач по формированию управленческого кадрового резерва строительной отрасли РФ."Считаю очень важным, что финал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» пройдет в этом году в Саратове. Наш регион сегодня делает ставку на «умное» строительство, во главе угла которого комплексное развитие территорий, а это и качественное комфортное жилье, и развитая социальная инфраструктура, и парковые зоны. Новые подходы в строительной отрасли требуют новых высококвалифицированных специалистов, руководителей, которые готовы трудится во благо общества. Надеюсь, что всероссийский конкурс, призванный находить новые управленческие кадры в строительстве, поддержит и способствует реализации и саратовских специалистов на родной земле", - отметил председатель комиссии по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политике при Общественном совете при Саратовской областной Думе Петр Баранников.Завершит программу торжественное награждение победителей VI Всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли».Регистрация на деловую программу: https://forms.yandex.ru/u/6a5f361a95add5f859332294/