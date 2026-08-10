Роспотребнадзор не выявил превышений ПДК в воздухе Энгельса после тления на полигоне ТКО
Специалисты Роспотребнадзора по Саратовской области провели мониторинг качества атмосферного воздуха в жилой зоне города Энгельса в связи с единичными очагами тления на полигоне твердых коммунальных отходов АО «Ситиматик». Все отобранные пробы соответствуют гигиеническим нормативам, сообщили в управлении ведомства.
«В связи с единичными очагами тления на полигоне ТКО АО "Ситиматик" Саратовский филиал, расположенном в городе Энгельсе, проведен отбор проб атмосферного воздуха на загрязняющие вещества в жилой зоне города Энгельса в трех точках в период с 07:00 по 09:30 10 августа 2026 года», — говорится в сообщении.
Отбор проб осуществлялся Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области». По результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано.
В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области. Мониторинг качества атмосферного воздуха в жилой зоне Энгельса и Саратова продолжается.
«В связи с единичными очагами тления на полигоне ТКО АО "Ситиматик" Саратовский филиал, расположенном в городе Энгельсе, проведен отбор проб атмосферного воздуха на загрязняющие вещества в жилой зоне города Энгельса в трех точках в период с 07:00 по 09:30 10 августа 2026 года», — говорится в сообщении.
Отбор проб осуществлялся Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области». По результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано.
В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области. Мониторинг качества атмосферного воздуха в жилой зоне Энгельса и Саратова продолжается.