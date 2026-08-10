Роспотребнадзор не выявил превышений ПДК в воздухе Энгельса после тления на полигоне ТКО

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«В связи с единичными очагами тления на полигоне ТКО АО "Ситиматик" Саратовский филиал, расположенном в городе Энгельсе, проведен отбор проб атмосферного воздуха на загрязняющие вещества в жилой зоне города Энгельса в трех точках в период с 07:00 по 09:30 10 августа 2026 года», — говорится в сообщении.Отбор проб осуществлялся Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области». По результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано.В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области. Мониторинг качества атмосферного воздуха в жилой зоне Энгельса и Саратова продолжается.