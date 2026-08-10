Жительницы Краснопартизанского района сплели десятки масксетей для участников СВО

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По инициативе активистки местного отделения «Союз женщин России» Светланы Березиной на территории сел Савельевка и Родионовка организована группа помощи военнослужащим. Более года назад сельские активистки начали самостоятельно изготавливать маскировочные сети: от создания станков до упаковки готовой продукции.За это время труженицы нарезали и скрутили ленточки из 2700 метров ткани, а также сплели 57 масксетей для защиты бойцов на передовой.Организационную работу возглавила лидер группы помощи Ольга Аубекирова. Она координирует заказ и доставку материалов в администрацию района, где расположен центральный пункт выдачи основ. Ткань и шнуры распределяются по сельским пунктам плетения и организациям. Финансирование закупок осуществляется за счет добровольных пожертвований неравнодушных жителей, собранных при поддержке волонтерской группы «Краснопартизанская семья». Шнур для обвязки сетей жители сел приобретают на собственные средства.Несмотря на летний сезон и огородные работы, процесс помощи не останавливается. Многие женщины крутят ленточки дома, другие собираются в местной школе, где в краеведческом уголке установлен специальный станок. Активистки женсовета Айслу Саргенжинова и Лариса Неделяева оказали существенную поддержку в реализации этой инициативы, помогая сплотить односельчан вокруг важного дела.Светлана Березина отметила ответственность каждого участника:«Неважно, только что присоединились к команде помощи сельчане или давно помогают, важно то, что не остаются в стороне и понимают, что ребята ждут от нас помощь и надеются на нас. Мы не имеем права их подвести».Помимо изготовления сетей, жители регулярно собирают средства на продукты, медикаменты и одежду, оперативно реагируя на срочные заявки земляков, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Такой пример гражданского единства демонстрирует высокую степень социальной ответственности и патриотизма.