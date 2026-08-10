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Жительницы Краснопартизанского района сплели десятки масксетей для участников СВО

Новости
Жительницы Краснопартизанского района сплели десятки масксетей для участников СВО

По инициативе активистки местного отделения «Союз женщин России» Светланы Березиной на территории сел Савельевка и Родионовка организована группа помощи военнослужащим. Более года назад сельские активистки начали самостоятельно изготавливать маскировочные сети: от создания станков до упаковки готовой продукции.

Масштабная работа и сбор средств

За это время труженицы нарезали и скрутили ленточки из 2700 метров ткани, а также сплели 57 масксетей для защиты бойцов на передовой.

Организационную работу возглавила лидер группы помощи Ольга Аубекирова. Она координирует заказ и доставку материалов в администрацию района, где расположен центральный пункт выдачи основ. Ткань и шнуры распределяются по сельским пунктам плетения и организациям. Финансирование закупок осуществляется за счет добровольных пожертвований неравнодушных жителей, собранных при поддержке волонтерской группы «Краснопартизанская семья». Шнур для обвязки сетей жители сел приобретают на собственные средства.

Труд в тылу не прекращается

Несмотря на летний сезон и огородные работы, процесс помощи не останавливается. Многие женщины крутят ленточки дома, другие собираются в местной школе, где в краеведческом уголке установлен специальный станок. Активистки женсовета Айслу Саргенжинова и Лариса Неделяева оказали существенную поддержку в реализации этой инициативы, помогая сплотить односельчан вокруг важного дела.

Светлана Березина отметила ответственность каждого участника:
«Неважно, только что присоединились к команде помощи сельчане или давно помогают, важно то, что не остаются в стороне и понимают, что ребята ждут от нас помощь и надеются на нас. Мы не имеем права их подвести».

Комплексная поддержка земляков

Помимо изготовления сетей, жители регулярно собирают средства на продукты, медикаменты и одежду, оперативно реагируя на срочные заявки земляков, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Такой пример гражданского единства демонстрирует высокую степень социальной ответственности и патриотизма.