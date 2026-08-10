С сентября вступают в силу новые правила перевозки багажа в легковом такси

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Министерством транспорта Российской Федерации утверждены изменения в правила перевозки пассажиров и багажа легковым такси, вступающие в силу с 1 сентября. Нововведения направлены на повышение прозрачности оказания услуг и урегулирование вопросов перевозки ручной клади и багажа.Согласно новым требованиям, перевозчик обязан заранее информировать пассажиров о правилах провоза багажа, а также о возможных ограничениях по его размерам, весу и количеству. Соответствующая информация должна быть доступна пассажиру до начала поездки. Кроме того, уточняется порядок размещения багажа. Вещи, перевозимые в салоне автомобиля, не должны ограничивать обзор водителю, затруднять управление транспортным средством или создавать угрозу безопасности участников дорожного движения. Багаж, размещаемый в багажном отделении, должен быть надежно закреплен и не создавать помех при эксплуатации транспортного средства.Напомним, получить соответствующее разрешение на оказание услуг легкового такси можно бесплатно. Для этого водитель может подать заявление и внести сведения о своем автомобиле через портал «Госуслуги» или обратиться лично в офис МФЦ.