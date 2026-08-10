«Серебряные» волонтеры Саратова готовятся к новому театральному сезону
В отделении дневного пребывания в комплексном центре соцобслуживания населения г. Саратова состоялось творческое занятие театральной труппы «Дружба».
Получатели социальных услуг под чутким руководством «серебряного» волонтера Валентины Петровой ознакомились с новым сценарием и распределили роли.
«Подобные творческие встречи помогают подопечным поддерживать социальную активность, тренировать память и развивать речевые навыки», – рассказали сотрудники учреждения.
Атмосфера взаимопонимания и чуткое наставничество Валентины Александровны сделали процесс подготовки к спектаклю по-настоящему вдохновляющим.
Деятельность клубов, групп и студий в районных комплексных центрах соцобслуживания населения стала доступной для получателей социальных услуг Саратовской области и поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.