«Серебряные» волонтеры Саратова готовятся к новому театральному сезону

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В отделении дневного пребывания в комплексном центре соцобслуживания населения г. Саратова состоялось творческое занятие театральной труппы «Дружба».Получатели социальных услуг под чутким руководством «серебряного» волонтера Валентины Петровой ознакомились с новым сценарием и распределили роли.«Подобные творческие встречи помогают подопечным поддерживать социальную активность, тренировать память и развивать речевые навыки», – рассказали сотрудники учреждения.Атмосфера взаимопонимания и чуткое наставничество Валентины Александровны сделали процесс подготовки к спектаклю по-настоящему вдохновляющим.Деятельность клубов, групп и студий в районных комплексных центрах соцобслуживания населения стала доступной для получателей социальных услуг Саратовской области и поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.