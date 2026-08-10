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Саратовцев приглашают принять участие в конкурсе «Улыбка России. Улыбка единства»

Новости
Саратовцев приглашают принять участие в конкурсе «Улыбка России. Улыбка единства»

 
Конкурс «Улыбка России. Улыбка единства» проходит по 20 сентября. Принять в нем участие могут все жители России. Для участия необходимо загрузить свой портрет с улыбкой на сайт улыбкароссии.рф
, отметить на интерактивной карте города места, связанные с историей своей семьи, и сформировать персональную «карту корней». Каждая заявка станет частью общего цифрового архива, посвященного Году единства народов России.
 
По итогам проекта организаторы выберут самых активных участников. Победители примут участие в профессиональной фотосессии в Москве. Именно они станут лицами информационной кампании ко Дню народного единства. На основе материалов проекта будет создана фотовыставка, ее открытие состоится 4 ноября 2026 года.
 
Проект реализуется Домом народов России совместно с компаниями Яндекс и Genotek, при поддержке ФАДН России и научного сообщества.
 
По информации организаторов