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В Красном Куте отметили космический юбилей  Германа Титова

Новости
В Красном Куте отметили космический юбилей  Германа Титова

 
7 августа 2026 года в родном поселке второго космонавта планеты Германа Степановича Титова прошли торжественные мероприятия, посвящённые 65‑летию его исторического суточного полёта на корабле «Восток‑2».
 
Мероприятия стали частью продолжающейся региональной программы празднования  юбилейных дат отечественной космонавтики.
 
Ключевым событием дня стал старт работы передвижной выставки «Единство человека и вселенной», размещённой в Краснокутском краеведческом музее. Экспозиция включает произведения пяти авторов, чьи имена неразрывно связаны с космической эпохой: Алексея Леонова, Андрея Соколова, Владимира Джанибекова, Геннадия Голобокова и Сергея Крайнева. Каждая работа представляет собой не только художественное изображение звёздного пространства, но и философское размышление о месте человека во Вселенной. Выставка рассчитана на широкий круг посетителей и призвана вдохновить молодое поколение на изучение истории космонавтики и науки.
 
«Память о подвигах наших космонавтов — важнейшая часть национальной идентичности и нравственного воспитания молодёжи. Торжества на Саратовской земле в честь 65‑летия полёта Германа Титова напоминают нам о смелости, верности долгу и глубокой любви к Родине, которые сделали возможными выдающиеся достижения нашей страны в освоении космоса. Такие мероприятия объединяют поколения, помогают сохранить историческую память, объединяют жителей региона и способствуют продвижению образовательных инициатив в сфере науки и техники», - отметила  министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
 