Зарплаты в промышленности стройматериалов Саратовской области выросли почти на 14

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% за годПромышленность строительных материалов Саратовской области объединяет более 20 крупных и средних предприятий. Они выпускают кирпич, железобетонные изделия, цемент, стекло, известь и стеновые материалы. В сфере занято свыше 4,8 тысячи человек. Средняя зарплата работников за год выросла на 13,6% и превысила 80 тысяч рублей.С начала текущего года саратовские предприятия промышленного производства строительных материалов отгрузили товаров на сумму 17,6 миллиарда рублей.Заместитель Председателя Правительства - министр промышленности и энергетики Саратовской области Михаил Торгашин поздравил работников строительной сферы с профессиональным праздником, отметив, что сегодня предприятия продолжают стабильно работать, обеспечивая строительный сектор необходимой и качественной продукцией:«Мы видим, что сохраняется загрузка мощностей, а заработная плата сотрудников растёт. За январь – июнь 2026 года индекс производства в сфере строительных материалов увеличился на 1,3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».