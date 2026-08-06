Роспотребнадзор и прокуратуру привлекут к ситуации с возгоранием на полигоне в Энгельсе

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«Для ликвидации возгорания на мусорном полигоне в Энгельсе поручено привлечь дополнительную тяжелую технику и обеспечить непрерывный режим работы бригад», — сказали в пресс-службе.Координация всех работ на месте возгорания закреплена за заместителем председателя правительства области Василием Котовым, который в настоящее время находится на территории полигона.Главе Энгельсского района Максиму Леонову поручено организовать на месте работу оперативного штаба. Кроме того, ему дано указание направить обращения в связи со сложившейся ситуацией в территориальное управление Роспотребнадзора и природоохранную прокуратуру.В пресс-службе уточнили, что ситуация находится на контроле региональных властей.