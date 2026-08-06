Роспотребнадзор и прокуратуру привлекут к ситуации с возгоранием на полигоне в Энгельсе
Дополнительная тяжелая техника привлечена для ликвидации возгорания на мусорном полигоне в Энгельсе Саратовской области. Бригады переведены на непрерывный режим работы, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.
«Для ликвидации возгорания на мусорном полигоне в Энгельсе поручено привлечь дополнительную тяжелую технику и обеспечить непрерывный режим работы бригад», — сказали в пресс-службе.
Координация всех работ на месте возгорания закреплена за заместителем председателя правительства области Василием Котовым, который в настоящее время находится на территории полигона.
Главе Энгельсского района Максиму Леонову поручено организовать на месте работу оперативного штаба. Кроме того, ему дано указание направить обращения в связи со сложившейся ситуацией в территориальное управление Роспотребнадзора и природоохранную прокуратуру.
В пресс-службе уточнили, что ситуация находится на контроле региональных властей.
«Для ликвидации возгорания на мусорном полигоне в Энгельсе поручено привлечь дополнительную тяжелую технику и обеспечить непрерывный режим работы бригад», — сказали в пресс-службе.
Координация всех работ на месте возгорания закреплена за заместителем председателя правительства области Василием Котовым, который в настоящее время находится на территории полигона.
Главе Энгельсского района Максиму Леонову поручено организовать на месте работу оперативного штаба. Кроме того, ему дано указание направить обращения в связи со сложившейся ситуацией в территориальное управление Роспотребнадзора и природоохранную прокуратуру.
В пресс-службе уточнили, что ситуация находится на контроле региональных властей.