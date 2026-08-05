Казачий патриотический сбор прошел в Саратовской области

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Балашовское станичное казачье общество провело выездной образовательный интенсив для 250 детей и подростков из восьми муниципалитетов Саратовской области. Мероприятие состоялось на базе летнего оздоровительного лагеря «Колос» в рамках социального проекта «Растим патриотов», реализуемого при грантовой поддержке правительства региона. Об этом сообщили в Министерстве внутренней региональной и муниципальной политики области.Участники были распределены на четыре учебные группы. Под руководством наставников казачьего общества школьники изучали историю и традиции казачества, осваивали основы безопасного обращения со стрелковым оружием, приемы фланкировки шашкой, тактическую медицину и оказание первой помощи. Программа также включала работу со средствами индивидуальной защиты и командную эстафету.«Формат живого общения с наставниками, передача опыта от старшего поколения младшему, обучение полезным навыкам через погружение — именно такие подходы сегодня востребованы в молодежной среде. Мы видим искренний интерес ребят к истории Отечества и казачьей культуре», — приводятся в сообщении слова министра внутренней региональной и муниципальной политики области Александра Милованова.Он отметил, что правительство региона готово поддерживать инициативы, направленные на сохранение казачьих традиций и патриотическое воспитание молодежи.Проведенный сбор стал третьим казачьим палаточным лагерем в текущем сезоне. До завершения летнего периода организаторы планируют провести еще два выезда.Проект «Растим патриотов» получил грантовую поддержку правительства Саратовской области в 2025 году.