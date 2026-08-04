Окружной этап «Гвардеец-2026» стартовал для саратовских юнармейцев

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На базе Пензенского артиллерийского инженерного института стартовали юнармейские военно-патриотические сборы Приволжского федерального округа «Гвардеец-2026». Саратовская команда прибыла в Пензу в числе 15 делегаций из 14 регионов ПФО и Луганской Народной Республики.Для ребят организовали торжественное открытие сборов на плацу института. Провели встречу с Героями России, кавалерами боевых орденов, участниками специальной военной операции и ветеранами боевых действий. Почётные гости поделились личными историями, рассказали о воинском пути, товариществе и взаимовыручке, ответили на вопросы юнармейцев. Гвардейцы познакомились с выставкой вооружения и пообщались с представителями силовых структур, а также представили Саратовскую область на творческом конкурсе «Визитная карточка».Уже в первые дни ребята успели принять участие в учебных занятиях по изучению беспилотных летательных аппаратов, строевой и физической подготовке. Им предстоит провести ещё три недели по армейскому распорядку, получить новые знания, продемонстрировать навыки в военно-прикладных дисциплинах, показать мастерство в спорте и творчестве, а также познакомиться с историей и знаковыми местами Пензенской области. Завершатся сборы 21 августа торжественной церемонией закрытия.Юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец» входят в состав общественных проектов ПФО и реализуются под патронажем полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.