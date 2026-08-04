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В Саратовской области будет создан новый кадровый центр

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В Саратовской области будет создан отдельный кадровый центр, который будет заниматься исключительно участниками специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Центр будет охватывать все направления комплексно, в том числе организацию обучения и непосредственное взаимодействие с работодателями относительно трудоустройства военнослужащих. Перед министерством труда и социальной защиты поставлена задача в кратчайшие сроки реализовать данное решение.

Предоставление новых возможностей для самореализации ветеранам СВО - одна из наших основных задач. Ранее уже был принят комплекс различных мер в этом направлении. Действует профильная программа по интеграции наших защитников в органы власти, упрощены условия получения дополнительного образования. В кадровых центрах по всему региону для ветеранов спецоперации и их родных открыты отдельные окна. На сегодняшний день это позволило трудоустроить более 550 человек.