В Саратове по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали семь объектов улично-дорожной сети

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В 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, запланирован ремонт 19 км дорог в Саратове.Всего будут отремонтированы 16 объектов, 15 из которых – транзитные маршруты, ранее переданные на баланс области и один – муниципальная дорога. На сегодняшний день работы выполнены на ул. им. Емлютина Д.В., Политехнической, двух участках Ново-Астраханского шоссе, на участке по проспекту 50 лет Октября (от ул. Алексеевской до ул. Технической) и на участке ул. им. Орджоникидзе Г.К. Протяженность обновленного покрытия составила 5,4 км. Ещё один фактически завершенный объект – участок муниципальной дороги по ул. Усть-Курдюмская протяженностью 1,9 км.В завершающей стадии ремонт проспекта им. 50 лет Октября (от пл. им. Ленина В.И. до ул. им. Панфилова И.В.) протяженностью 1,6 км и пл. им. В.И. Ленина. Процент готовности этих объектов превышает 90%.Ведутся работы на ул. им. Шехурдина А.П. (от д.26Б до д.30В), дороге по проспекту Строителей (от 1-го пр. Строителей до ул. Тархова) и на дороге по проспекту им. 50 лет Октября (от 2-го Красноармейского тупика до пл. Ленина).Работы подрядчик выполняет в ночное время, чтобы днем не создавать неудобств жителям – участникам дорожного движения.Дороги ведут к 28 объектам соцсферы, промышленным предприятиям, а также обеспечивают выезд из города Саратова.